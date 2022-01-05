Alef dizisinden set kareleri geldi! Taner Ölmez yeni rolüyle herkesi şaşırtacak

BluTV'nin sevilen dizisi Alef: Mâl-i Hülya'nın setinden yeni kareler paylaşıldı. Mucize Doktor'da canlandırdığı otizmli doktor Ali Vefa rolüyle özdeşleşen Tamer Ölmez, yeni imajıyla dikkati çekti.

Türkiye'nin lider yerli online video platformu BluTV, 2020 yılında 10 bölümden oluşan mistik polisiye dizisi Alef'i izleyicilerin beğenisine sunmuştu.

Hikayesiyle adından söz ettiren ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı Alef dizisi, yurt dışında da beğeni toplamıştı.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki'nin oturduğu Alef: Mâl-i Hülya dizisinin ikinci sezon çekimleri, geçtiğimiz Kasım ayında Kapadokya'da başlamıştı.

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı otizmli doktor Ali Vefa karakteriyle büyük bir üne kavuşan Taner Ölmez'i ekrana döndüren Alef dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

SETTEN YENİ KARELER GELDİ

Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen Alef: Mâl-i Hülya dizisinin setinden yeni fotoğraflar, BluTV'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, ''Kapadokya havası ekibe oldukça iyi gelmiş. Yakında tüm ekip BluTV’de, takipte kalın!'' denildi.

Dizinin yeni sezonunda 13. yüzyılda şifahanede işlenen bir cinayetin günümüze kadar gelen izleri takip edilecek.

TAMER ÖLMEZ'İN YENİ İMAJI DİKKATİ ÇEKTİ

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı otizmli doktor Ali Vefa karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışını yapan Taner Ölmez, Alef dizisindeki yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bu sefer bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Ölmez'in değişimi hayranları tarafından olumlu karşılandı.

ALEF'İN YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı MAY Productions imzalı Alef'in başrollerini Taner Ölmez, Aybüke Pusat ve Hande Soral paylaşıyor.

Büyük bir merakla beklenene dizinin kadrosunda Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinozlu, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Adyos, Ahsen Türkyılmaz, Caner Erdem, Begüm Bağca Tiryaki, Evren Duyal, Yılmaz Sütçü, Esin Yıldız, Murat Akkoyunlu, Murat Kılıç, Hasan Şahintürk ve İlayda Sezgin yer alıyor.