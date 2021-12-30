- Haberler
- Medya Haberleri
- Alemin Kralı'nın Kubat'ı Metin Yıldız evlendi! Nikahtaki eksiklik hemen fark edildi...
Alemin Kralı'nın Kubat'ı Metin Yıldız evlendi! Nikahtaki eksiklik hemen fark edildi...
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu olan ve Alemin Kralı dizisinin Kubat'ı Metin Yıldız, meslektaşı Ceylan Yılmaz ile evlendi. Törende BKM ekibinden kimsenin olmaması, dikkatlerden kaçmadı.
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 17:29
Bir döneme damga vuran Alemin Kralı dizisinin Kubat'ı dünya evine girdi.
Bir zamanlar Çok Güzel Hareketler Bunlar Mutfak ekibinde yer alan Yıldız, yazdığı skeçlerle ve oynadığı oyunlarla seyircinin beğenisini topluyordu.
47 yaşındaki Yıldız, meslektaşı Ceylan Yılmaz ile hayatını birleştirdi.
ÇGH EKİBİ KATILMADI
Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünya evine giren çiftin tercih ettiği gelinlik ve damatlık dikkat çekti. Ancak nikah töreninde dikkat çekici bir konu vardı.
Ünlü oyuncunun mutlu anına, eski Mutfak ekibi arkadaşlarından kimsenin katılmaması takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte nikah töreninden o kareler...