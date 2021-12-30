Haberler

Medya Haberleri

Alemin Kralı'nın Kubat'ı Metin Yıldız evlendi! Nikahtaki eksiklik hemen fark edildi...

Alemin Kralı'nın Kubat'ı Metin Yıldız evlendi! Nikahtaki eksiklik hemen fark edildi...

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu olan ve Alemin Kralı dizisinin Kubat'ı Metin Yıldız, meslektaşı Ceylan Yılmaz ile evlendi. Törende BKM ekibinden kimsenin olmaması, dikkatlerden kaçmadı.