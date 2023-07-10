Alemin Kralı'nın Mehveş'i son halini doğum gününde paylaştı! Gören vuruldu: "Çekici kadınsın" Alemin Kralı dizisinin Mehveş'i olarak hafızalara yer edinen Zeynep Gülmez'in son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Bir döneme damga vuran Alemin Kralı dizisinde yer alan Zeynep Gülmez, Mehveş karakterine hayat verdi.

Sempatik halleri ve oyunculuğu dikkatleri üzerine çeken Gülmez, akıllarda da bu karakterle kaldı.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Gülmez, son halini ise doğum gününde paylaştı.

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Kadrosunda Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Zeynep Gülmez 49. yaşını kutladı.

Oyuncu paylaşımlarına "Yaş değil yaşam önemli, acaba ne kadar yaşadın neyi? Ne kadar farkına vardın? Ya da ne zaman sonra daha farkında olacaksın? Hayat sürprizleriyle güzel. Bazısı acılı oluyor ama iyi olan, sana kalanlarla devam etmelisin yola. Yollar ah o yollar, yıllar ah o yıllar" notunu düştü.