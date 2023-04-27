Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir bikini sezonunu açtı, beğeni butonu çöktü! "Vay, maşallah" Alemin Kralı dizisinde Oben'e hayat veren Birsu Demir, yaz sezonunu açtı. Hem değişimi hem de güzelliğiyle herkesi bir hayli şaşırtan Demir, uzun süredir ise ekranlarda yer almıyor.

14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Birsu Demir, Büyük Buluşma ile ilk kez sahneye çıktı.

Bir Demet Tiyatro gibi akıllara kazınan projelerde yer alan Demir, Alemin Kralı dizisi sayesinde tanındı.

Son olarak 2015 yılında ekranlarda yer alan ve kayıplara karışan Birsu Demir, uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı.

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri oldukça farklıydı. Demir, ortalarda olmadığı sürede ise bir hayli değişti.

Hem tarz olarak hem de yüzden bir hayli değişen Demir, görenleri de hayrete düşürmeyi başardı.

Birsu Demir'in güzelliğine övgüler yağarken, genç isim ise yaz sezonunu da açmış oldu.

Komik halleri ile çok beğenilen Birsu Demir şimdilerde pozları ile sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Birsu Demir büyüledi

Ünlü oyuncu Birsu Demir dekolteli pozları ile 'Yazı karşılıyorum' paylaşımı yaptı. Ünlü ismin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Birsu Demir'e takipçileri; 'Ruhuma yaz gelmiştir', 'Alev alıyor burası', 'Bayram şekeri' gibi yorumlar yaptı.