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    Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler tanıyamadı

    Birsu Demir'in inanılmaz değişimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkıyor.Oyuncunun yıllar içindeki inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamıyor.
    • 23.07.2022 - 12:20
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    Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler tanıyamadı

    Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Alemin Kralı isimli dizide Oben karakterine hayat veren oyucu Birdu Demir'in değişimi sosyal medyada gündem oldu.

    Şafak Sezer'in başrolünü üstlendiği dizide gösterdiği performansla ünlenen Birsu Demir'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar konuşuluyor.

    Yıllar içindeki inanılmaz bir değişim yaşayan Birsu Demir'i görenler eski halinden eser yok yorumlarında bulunuyor.

    Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir in inanılmaz değişimi! Son halini görenler tanıyamadı #1

    Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir in inanılmaz değişimi! Son halini görenler tanıyamadı #2

    Birsu Demir, yıllar içindeli değişimi ile görenleri hayrete düşürüyor.Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun son halini görenler tanıyamıyor.İşte Birsu Demir'in son hali..

    Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir in inanılmaz değişimi! Son halini görenler tanıyamadı #3

    Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir in inanılmaz değişimi! Son halini görenler tanıyamadı #4

    Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir in inanılmaz değişimi! Son halini görenler tanıyamadı #5

    Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir in inanılmaz değişimi! Son halini görenler tanıyamadı #6

    Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir in inanılmaz değişimi! Son halini görenler tanıyamadı #7


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