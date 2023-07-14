Alemin Kralı’nın Oben’i son haliyle şok etti! İşte Birsu Demir'in büyük değişimi

Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Alemin Kralı isimli dizide Oben karakterine hayat veren genç oyuncu Birsu Demir'in değişimi sosyal medyada gündeme geldi.
Şafak Sezer'in başrolünü üstlendiği dizide gösterdiği performans ile ünlenen Birsu Demir'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.
Yıllar içindeki inanılmaz bir değişim yaşayan Birsu Demir'i görenler eski halinden eser yok yorumlarında bulunuyor.
Birsu Demir, yıllar içindeki değişimi ile görenleri hayrete düşürüyor.
Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun son halini görenler tanıyamıyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Birsu Demir'in yaklaşık 70 bin takipçisi bulunuyor.
İşte Birsu Demir'in son hali..