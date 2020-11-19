Alev Alev dizisi hangi kanalda, saat kaçta? Alev Alev dizisi nerede çekiliyor?

Alev Alev dizisi hangi kanalda, saat kaçta? Alev Alev dizisi nerede çekiliyor?

Oyuncu kadrosuyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Alev Alev dizisi, seyirciden tam not aldı. Yeni bölümleri merakla beklenen Alev Alev dizisi hangi kanalda, saat kaçta, nerede çekiliyor...

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan Alev Alev dizisinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Zuhal Olcay gibi isimler yer alıyor.

Seyirciler, Alev Alev konusu nedir, nerede çekiliyor gibi detayları merak edip araştırıyor. İşte Alev Alev dizisi ile ilgili tüm detaylar..

ALEV ALEV KONUSU NE?

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak 'Alev Alev', vereceği anlamlı mesajlar ve dikkat çekeceği konularla ekran başındaki izleyicilere de cesaret ve ilham kaynağı oluyor.

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Alev Alev dizisi 3 farklı kadının 3 farklı hikayesiyle Show TV'de her perşembe saat 20:00'da yayınlanıyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Zuhal Olcay - Tomris

Demet Evgar - Cemre

Hazar Ergüçlü - Çiçek

Dilan Çiçek Deniz - Rüya

Cem Bender - Çelebi

Berkay Ateş- Ozan

Cihangir Ceyhan - Ömer

Berker Güven - İskender

ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alev Alev dizisi ev sahneleri Büyükçekmece'deki Alkent 2000 mahallesinde çekilmektedir.

Alev Alev dizisinin tanıtım çekimleri İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı.