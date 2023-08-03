Aleyna Kalaycıoğlu cesur minisiyle mest etti! 'Bu fizik halis mi' Survivor ile tanındıktan sonra müzik hayatına atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü ismin son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

Survivor yarışmasıyla tanınan ve daha sonra şarkıcılık kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğu güzelliği ile dikkat çekiyor.

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirmişti.

Survivor'un ardından müzik kariyerine adım adan Aleyna Kalaycıoğlu özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı bir dönem ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Kalaycıoğlu'nun Instagram'da 564 bin takipçisi bulunuyor.

Ünlü ismin her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oluyor. Son olarak mini bir elbise ile verdiği pozları paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu dikkatleri üzerine çekti.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun beğeni toplayan son Instagram paylaşımı..