Aleyna Kalaycıoğlu cesur spor tarzıyla Instagram'ı salladı! 'Bu fizik halis mi' Survivor yarışmasıyla tanınan ve daha sonra müzik hayatına atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bu sene yeniden Survivor'da yarışacağı açıklanan Aleyna Kalaycıoğlu çalışmalarına başladı. Ünlü ismin spor salonu paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

ensonhaber.com Survivor yarışmasıyla tanınan ve daha sonra şarkıcılık kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğu paylaşımları ile dikkat çekiyor. 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirmişti. Survivor'un ardından müzik kariyerine adım adan Aleyna Kalaycıoğlu özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Kalaycıoğlu'nun Instagram'da 615 bin takipçisi bulunuyor. Survivor All Star 2024'te yer alacak Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor All Star'da yer alacağını açıkladı. Survivor'da yarışacağı kesinleşen Aleyna Kalaycıoğlu çalışmalarına başladı. Spor salonundan paylaşım yapan Kalaycıoğlu'nun o kareleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun beğeni toplayan spor salonu paylaşımı..

Salih Demirgan

Seo Editor

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