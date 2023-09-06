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Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmayla birlikte adını milyonlara duyurdu.
Yarışmada güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu, “Beceremedin” şarkısıyla ününe ün kattı.
Sesiyle hayranlarını büyüleyen ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer yalıyor.
Yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından iddialı pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyor.
Mavi bikinisiyle mest etti
Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez mavi bikinisiyle hayranlarını büyüledi. Bikinin üzerine giydiği pantolonunun düğmesini açtı, verdiği pozları peş peşe sıraladı.
İşte beğeni rekorları kıran o pozlar...