Aleyna Kalaycıoğlu pantolonun düğmesini açtı, ortalık alev aldı!
ensonhaber.com

2021 sezonunda gönüllüler takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmayla birlikte adını milyonlara duyurdu.

Yarışmada güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu, “Beceremedin” şarkısıyla ününe ün kattı.

Sesiyle hayranlarını büyüleyen ünlü isim, hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer yalıyor.

Yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan hesabından iddialı pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyor.

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Mavi bikinisiyle mest etti

Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez mavi bikinisiyle hayranlarını büyüledi. Bikinin üzerine giydiği pantolonunun düğmesini açtı, verdiği pozları peş peşe sıraladı.

İşte beğeni rekorları kıran o pozlar...