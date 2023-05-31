Survivor'ın ardından sahnelere atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyadaki kareleriyle adından söz ettiriyor.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, spor kariyerini bırakıp müzikten devam ediyor.
Kalaycıoğlu sahne performanslarıyla dikkat çekerken, Instagram hesabındaki son paylaşımı gündem oldu.
Fiziğini konuşturdu
Şimdilerde adı Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile anılan Aleyna Kalaycıoğlu, spor tarzıyla fiziğini gözler önüne serdi.
Basketbol sahasında poz veren Aleyna Kalaycıoğlu, taytı ve büstiyeri ile dikkat çekti.
İddialı pozlara imza atan Kalaycıoğlu, beğeni topladı.
O karelerin altında ise Zaniolo'ya atıfta bulunan yorumlar geldi.