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    Aleyna Kalaycıoğlu yine mest etti! Cesur tarzına alev üstüne alev geldi...

    Yeni şarkısını çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun klip tarzı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 16:54
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    Aleyna Kalaycıoğlu yine mest etti! Cesur tarzına alev üstüne alev geldi...

    Survivor ile adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, spor kariyerini bir kenara bırakarak hayallerinin peşinden koşuyor.

    Şarkıcı olmak istediğini her fırsatta dile getiren Kalaycıoğlu, 2 single çalışmasıyla beğeni de kazandı.

    "Yanımdadır" ve "Beceremedin" şarkılarının ardından "Tebrik Ederim"i çıkarmaya hazırlanan Kalaycıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

    Yeni pozlar

    Bir ara Sinan Akçıl ile anılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram'daki her paylaşımı gündem olmayı başarıyor.

    Fiziği ve güzelliğiyle cesur karelere imza atmaktan çekinmeyen ünlü isim, son paylaşımıyla beğeni topladı.

    Klip çekiminden poz veren Aleyna Kalaycıoğlu, dekolteli kareleriyle mest etti. Takipçileri ise beğenmeden geçemedi.

    Aleyna Kalaycıoğlu yine mest etti! Cesur tarzına alev üstüne alev geldi... #1

    Aleyna Kalaycıoğlu yine mest etti! Cesur tarzına alev üstüne alev geldi... #2

    Aleyna Kalaycıoğlu yine mest etti! Cesur tarzına alev üstüne alev geldi... #3


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