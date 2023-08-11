Aleyna Kalaycıoğlu'ndan şöfor koltuğunda cesur pozlar! "Yandım daha yandırma" Eski Survivor yarışmacısı ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun arabada verdiği pozları takipçilerinin dikkatini çekti.

Survivor'ın ardından sahnelere atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyadaki kareleriyle adından söz ettiriyor.

Spor kariyerini bırakıp müzikten devam eden Kalaycıoğlu, cesurluğuyla dikkat çekiyor.

"Şöhret oldukça açıldın" yorumları alan ünlü isim, arabadaki paylaşımıyla gündem oldu.

Aleyna'dan pozlar

1998 doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu, dil çıkararak poz verdi.

Fiziği ve güzelliğiyle binlerce beğeni ve yorum alan Aleyna Kalaycıoğlu'nu eleştiren takipçileri de oldu.

Kimisi ünlü ismi "cringe" bulurken, kimi ise "yandırdın" dedi.

İşte o paylaşım...