Survivor'ın ardından sahnelere atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyadaki kareleriyle adından söz ettiriyor.
Spor kariyerini bırakıp müzikten devam eden Kalaycıoğlu, cesurluğuyla dikkat çekiyor.
"Şöhret oldukça açıldın" yorumları alan ünlü isim, arabadaki paylaşımıyla gündem oldu.
Aleyna'dan pozlar
1998 doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu, dil çıkararak poz verdi.
Fiziği ve güzelliğiyle binlerce beğeni ve yorum alan Aleyna Kalaycıoğlu'nu eleştiren takipçileri de oldu.
Kimisi ünlü ismi "cringe" bulurken, kimi ise "yandırdın" dedi.
İşte o paylaşım...