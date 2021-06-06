Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna'nın annesi hakkında..

Survivor 2021'de dün akşam yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, Aleyna ve Ayşe'nin ailelerinin sorun yaşadığını belirtti. Bunun üzerine Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun hayatı merak edildi.

Survivor 2021'de 23. haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde şok gelişmeler yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın, ailelerinin sorun yaşadığını belirttiği yarışmacılar duydukları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aleyna ve Ayşe'nin ailelerinin sorun yaşadığını açıklayan Acun Ilılcalı, Survivor tarihinde ilk defa ailelerin bu kadar fazla işin içinde olduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından gözler özellikle kızının Survivor'dan ayrılmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu'na çevrildi.

Peki Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? İşte Zuhal Kalaycıoğlu hakkında bilgiler...

SURVİVOR'DA NE OLDU?

Ailelerin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesi konusunda yarışmacıları uyardıklarını dile getiren Acun Ilıcalı, ''İki yarışmacımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor. Bu iki yarışmacıya aileleriyle görüşme hakkı vereceğim. Rica ederim bizi ve yarışmamızı rahat bıraksınlar.'' ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, szölerini şöyle sürdürdü:

"Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş.''

Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız." dedi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Zuhal Kalaycıoğlu, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesidir. 1 Eylül 1977 tarihinde doğan Zuhal Kalaycıoğlu, aslen Yalovalıdır. İstanbul'da yaşamaktadır.