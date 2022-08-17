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    Aleyna Kalaycıoğlu'nun cesur pozuna sevgilisi Cengiz Ünder'in yorumu gecikmedi!

    Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.Cengiz Ünder ile aşk yaşayan Kalaycıoğlu'nun son paylaşımı olay oldu..
    • 17.08.2022 - 10:51
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    Aleyna Kalaycıoğlu'nun cesur pozuna sevgilisi Cengiz Ünder'in yorumu gecikmedi!

    Survivor yarışmasıyla büyük bir üne kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşamaya başlamıştı.Sosyal medyada uzun süre konuşulan bu aşk sonrası ikili sessizliğini korumuş ve bir açıklama yapmamıştı.

    İkili birlikte tatile çıkarak aşk iddialarını doğruladı.Sık sık sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Aleyna Kalaycıoğlu'nun son instagram paylaşımına Cengiz Ünder'in yorum yapması sosyal medyada uzun süre konuşuldu.Aleyna Kalaycıoğlu'nun kız arkadaşlarıyla çıktığı bir tatilden paylaştığı kareler binlerce beğeni alırken Cengiz Ünder'in yorumu dikkatlerden kaçmadı..

    Aleyna Kalaycıoğlu nun cesur pozuna sevgilisi Cengiz Ünder in yorumu gecikmedi! #1

    İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun gündem olan son instagram paylaşımı..

    Aleyna Kalaycıoğlu nun cesur pozuna sevgilisi Cengiz Ünder in yorumu gecikmedi! #2

    Aleyna Kalaycıoğlu nun cesur pozuna sevgilisi Cengiz Ünder in yorumu gecikmedi! #3

    Aleyna Kalaycıoğlu nun cesur pozuna sevgilisi Cengiz Ünder in yorumu gecikmedi! #4

    Aleyna Kalaycıoğlu nun cesur pozuna sevgilisi Cengiz Ünder in yorumu gecikmedi! #5


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