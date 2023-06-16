Survivor'ın ardından sahnelere atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.
Spor kariyerini bırakıp müzikten devam eden Kalaycoğlu, tarzıyla da beğeni topluyor.
Tatil için soluğu Barselona'da alan Aleyna Kalaycıoğlu, güneşin tadını çıkarttı.
Aleyna bronzlaşıyor
Tekne ile denize açılan ünlü isim, fizik gösterisi yaptı.
Mavi bikinisi ile fit vücudunu gözler önüne seren Aleyna Kalaycıoğlu, beğeni yağmuruna tutuldu.
Bronz teniyle dikkat çeken Kalaycıoğlu'na takipçilerinden alev emojisi geldi.