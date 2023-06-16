Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ve bronz teniyle beğeni topladı!

Survivor'ın ardından sahnelere atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Spor kariyerini bırakıp müzikten devam eden Kalaycoğlu, tarzıyla da beğeni topluyor.

için soluğu Barselona'da alan Aleyna Kalaycıoğlu, güneşin tadını çıkarttı.

Aleyna bronzlaşıyor

Tekne ile denize açılan ünlü isim, fizik gösterisi yaptı.

Mavi bikinisi ile fit vücudunu gözler önüne seren Aleyna Kalaycıoğlu, beğeni yağmuruna tutuldu.

Bronz teniyle dikkat çeken Kalaycıoğlu'na takipçilerinden alev emojisi geldi.

Aleyna Kalaycoğlu mavi bikini ve bronz teniyle beğeni topladı!
Aleyna Kalaycoğlu mavi bikini ve bronz teniyle beğeni topladı!
Aleyna Kalaycoğlu mavi bikini ve bronz teniyle beğeni topladı!