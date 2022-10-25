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    Aleyna Tilki hemşire kıyafetiyle poz verdi! 'Neden normal poz veremiyorsun?'

    Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki'nin son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kare..
    • 25.10.2022 - 17:49
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    Aleyna Tilki hemşire kıyafetiyle poz verdi! 'Neden normal poz veremiyorsun?'

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada verdiği cesur pozlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç şarkıcı tarzıyla ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    22 yaşında olan Aleyna Tilki her yaptığı ile gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Gerek özel hayatı gerekse sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    Aleyna Tilki hemşire kıyafetiyle poz verdi! Neden normal poz veremiyorsun? #1

    Aleyna Tilki 'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum' ve 'Yalnız Çiçek' gibi birçok şarkısıyla büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Başarılı şarkıcı yabancı şarkıları ile de müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

    Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Şarkıcının her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    Aleyna Tilki'nin "Uzun zaman sonra ilk Türkçe şarkım ‘Tanırım İntiharı’ 5 gün sonra yayında" açıklamasıyla paylaştığı o kare..

    Aleyna Tilki hemşire kıyafetiyle poz verdi! Neden normal poz veremiyorsun? #2


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