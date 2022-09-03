Aleyna Tilki, konserlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi

Son dönemlerdeki konserleri belirli nedenlerden dolayı iptal edilen şarkıcı üzgün olduğunu ifade ettiği paylaşımda, "Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor." dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, konserlerinin iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Aleyna Tilki, son olarak Çorum'da düzenlenecek olan konserinin tepki içerikli bir açıklamayla iptal edilmesine dayanamadı.

Şarkıcı, "Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık'ta görmek istemiyoruz." ifadelerine karşılık Twitter hesabından şu cümleleri paylaştı;

"Yaşadıklarımı sahnede iyileştirmek yaşamdaki tek yolum"

"Çok üzgünüm.. Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak.

"Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor"

Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor. Pandemi zaten çok zor bi dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da okadar zor ki. Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor. Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var."