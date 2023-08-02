Aleyna Tilki zombi tarzıyla olay yarattı! 'Elbiseni kim yedi?' Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki zombi tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte genç şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı o kareler..

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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aleyna Tilki paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

Farklı tarzı ve açıklamaları ile sürekli adından söz ettiren Aleyna Tilki bu kez zombi tarzıyla verdiği pozlar ile gündeme geldi.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki sık sık fotoğraf paylaşarak gündeme geliyor.

Aleyna Tilki'nin dün paylaştığı kareler bazı takipçilerinin tepkisini çekerken bazıları ise çok beğendiklerini dile getiren yorumlar yaptılar.

Aleyna Tilki paylaşımına "Çok korktunuz haklısınız zombiyim" ifadelerini ekledi.

İşte Aleyna Tilki'nin son Instagram paylaşımı..