Aleyna Tilki'nin arabada verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı: 'Ne olmuş sana?' Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Son paylaşımı ile adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin o paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu..

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aleyna Tilki paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Farklı tarzı ve açıklamaları ile sürekli adından söz ettiren Aleyna Tilki bu kez arabada verdiği pozlar ile gündeme geldi. Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki sık sık fotoğraf paylaşarak gündeme geliyor. Aleyna Tilki'nin dün paylaştığı kareler bazı takipçilerinin tepkisini çekerken bazıları ise çok beğendiklerini dile getiren yorumlar yaptılar. İşte Aleyna Tilki'nin son instagram paylaşımı..