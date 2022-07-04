Petrol
111.59
0.10%
Euro
17.4958
0.10%
Dolar
16.7505
-0.02%
Altın
974.84
-0.12%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
325.760
0.24%
BTXN Coin
6.97
-1.41%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Aleyna Tilki'nin şort ve sütyen kombini olay oldu! 'Çocuk beziyle çıkmış..'

    Yaptığı farklı açıklamalar ve paylaştığı cesur pozlar ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki yine gündemde.Bakın bu sefer ne yaptı..
    • 04.07.2022 - 02:11
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 02:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki'nin şort ve sütyen kombini olay oldu! 'Çocuk beziyle çıkmış..'

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan genç şarkıcı Aleyna Tilki konuşulacak işler yapmaya devam ediyor.Farklı tarzı ve açıklamaları ile sürekli adından bahsettiren Aleyna Tilki bu kez cesur kıyafeti ile gündemde.

    Aleyna Tilki nin şort ve sütyen kombini olay oldu! Çocuk beziyle çıkmış.. #1

    Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü direk dansçısı olurdum" açıklaması ile gündem olan Aleyna Tilki şimdide paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

    Aleyna Tilki nin şort ve sütyen kombini olay oldu! Çocuk beziyle çıkmış.. #2

    Cesur tarzıyla sık sık gündem olan Aleyna Tilki beyaz şort,beyaz külotlu çorap ve beyaz sütyeniyle yaptığı kombin ile görenleri şaşırttı..Aleyna Tilki sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

    Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflar için bazı takipçileri bebek bezi giymiş yorumunda bulundu.İşte Aleyna Tilki'nin olay yaratan o kıyafeti ve verdiği enteresan pozlar;

    Aleyna Tilki nin şort ve sütyen kombini olay oldu! Çocuk beziyle çıkmış.. #3

    Aleyna Tilki nin şort ve sütyen kombini olay oldu! Çocuk beziyle çıkmış.. #4

    Aleyna Tilki nin şort ve sütyen kombini olay oldu! Çocuk beziyle çıkmış.. #5

    Aleyna Tilki nin şort ve sütyen kombini olay oldu! Çocuk beziyle çıkmış.. #6


    İlginizi Çekebilir

    Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray kararı
    Transfer dosyası

    Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray kararı

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın
    Metabot

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın

    Avustralya'da sel nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi
    Dünya

    Avustralya'da sel nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi

    Görüş Bildir