Aleyna Tilki'nin şort ve sütyen kombini olay oldu! 'Çocuk beziyle çıkmış..'

Aleyna Tilki'nin şort ve sütyen kombini olay oldu! 'Çocuk beziyle çıkmış..'

Yaptığı farklı açıklamalar ve paylaştığı cesur pozlar ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki yine gündemde.Bakın bu sefer ne yaptı..

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan genç şarkıcı Aleyna Tilki konuşulacak işler yapmaya devam ediyor.Farklı tarzı ve açıklamaları ile sürekli adından bahsettiren Aleyna Tilki bu kez cesur kıyafeti ile gündemde.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü direk dansçısı olurdum" açıklaması ile gündem olan Aleyna Tilki şimdide paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

Cesur tarzıyla sık sık gündem olan Aleyna Tilki beyaz şort,beyaz külotlu çorap ve beyaz sütyeniyle yaptığı kombin ile görenleri şaşırttı..Aleyna Tilki sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflar için bazı takipçileri bebek bezi giymiş yorumunda bulundu.İşte Aleyna Tilki'nin olay yaratan o kıyafeti ve verdiği enteresan pozlar;