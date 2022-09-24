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    Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımı olay yarattı! 'Biraz edep yahu'

    Aleyna Tilki iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.Şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı..
    • 24.09.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 16:26
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    Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımı olay yarattı! 'Biraz edep yahu'

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

    Birbirinden iddialı paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aleyna Tilki'nin son paylaşımı büyük tepki çekti.

    Aleyna Tilki'nin paylaşımına bazı takipçileri "Biraz edep yahu bu kadarda olmaz", "Bu kadar soyunmaya da gerek var mı?" tarzı yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ise "Mükemmel bir fizik", "Çok güzelsin" gibi yorumlarda bulundu.

    İşte Aleyna Tilki'nin gündem olan o paylaşımı..

    Aleyna Tilki nin cesur paylaşımı olay yarattı! Biraz edep yahu #1

    Aleyna Tilki'nin bazı instagram paylaşımları şu şekilde;

    Aleyna Tilki nin cesur paylaşımı olay yarattı! Biraz edep yahu #2

    Aleyna Tilki nin cesur paylaşımı olay yarattı! Biraz edep yahu #3

    Aleyna Tilki nin cesur paylaşımı olay yarattı! Biraz edep yahu #4

    Aleyna Tilki nin cesur paylaşımı olay yarattı! Biraz edep yahu #5


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