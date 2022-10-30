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    Aleyna Tilki'nin kahvaltı kombini büyük beğeni topladı! 'Yıktın ortalığı'

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Aleyna Tilki'nin beğeni toplayan son paylaşımı..
    • 30.10.2022 - 17:25
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    Aleyna Tilki'nin kahvaltı kombini büyük beğeni topladı! 'Yıktın ortalığı'

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her paylaşımı olay yaratan genç şarkıcı geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı "Tanırım İntiharı" piyasaya çıkarttı.

    Aleyna Tilki'nin şarkısı kısa sürede trendlerdeki yerini almayı başardı. 22 yaşındaki Aleyna Tilki genç yaşta büyük bir şöhret yakaladı.

    Aleyna Tilki hem kariyeri hem özel hayatı ile sosyal medyada gündemden düşmüyor. Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlar takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından "Yeni şarkım ‘Tanırım İntiharı’ trendlerde zirveye doğru gidiyo. Londraya gitmeden öncceeee pazar kahvaltısı yaptım" notuyla paylaştığı son kareler  beğeni topladı.

    İşte Aleyna Tilki'nin son instagram paylaşımı..

    Aleyna Tilki nin kahvaltı kombini büyük beğeni topladı! Yıktın ortalığı #1

    Aleyna Tilki nin kahvaltı kombini büyük beğeni topladı! Yıktın ortalığı #2


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