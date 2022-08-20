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    Algı Eke beyaz bikinisiyle sere serpe uzandı! 'Algı sen neymişsin be'

    Ünlü oyuncu Algı Eke bikinili pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı.Tatil paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun pozları binlerce beğeni aldı.
    • 20.08.2022 - 14:23
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    Algı Eke beyaz bikinisiyle sere serpe uzandı! 'Algı sen neymişsin be'

    Ünlü oyuncu Algı Eke sosyal medyada paylaştığı bikinili pozları ile gündeme geldi.36 yaşındaki oyuncu birçok dizi ve film projesinde yer aldı.

    Kafak Yelleri, Baba Ocağı ve İsimsizler gibi birçok projede rol alan oyuncu şu sıralarda tatilin keyfini çıkarıyor.Bozcaada'da tatil yapan Algı Eke beyaz bikinisiyle çimlere uzandığı kareleri takipçileri ile paylaştı.

    Algı Eke beyaz bikinisiyle sere serpe uzandı! Algı sen neymişsin be #1

    Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Algı Eke'nin instagramda 218 bin takipçisi bulunuyor.

    Güzel oyuncunun "En sevdiğim ben" notuyla paylaştığı o kareler gündeme oturdu.İşte o pozlar..

    Algı Eke beyaz bikinisiyle sere serpe uzandı! Algı sen neymişsin be #2

    Algı Eke beyaz bikinisiyle sere serpe uzandı! Algı sen neymişsin be #3


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