Ali Atay'dan heyecanlandıran paylaşım! Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu! Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu "Ölümlü Dünya 2" filminin vizyona gireceği tarih belli oldu.

Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı "Ölümlü Dünya 2" filminin vizyona gireceği tarih belli oldu.

Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan gibi isimler yer alıyor.

Ölümlü Dünya 2 filminin çekimleri geçtiğimiz hafta sona erdi. Ali Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile filmin vizyona gireceği tarihi açıkladı.

Büyük bir merakla beklenen Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi sosyal medyada en çok merak edilenler arasında yer aldı.

Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek? İşte merak edilen o tarih..

Vizyona gireceği tarih belli oldu

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.