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Ali İnce öldü mü, neden öldü? Yeşilçam'ın emektar isminden üzen haber..

Ali İnce öldü mü, neden öldü? Yeşilçam'ın emektar isminden üzen haber..

Çöpçüler Kralı filminde, boyacı rolünü hayat veren Ali İnce hayatını kaybetti. Bunun akabinde, "Ali İnce kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali İnce öldü mü, neden öldü?" soruları gündeme getirildi.