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- Ali İnce öldü mü, neden öldü? Yeşilçam'ın emektar isminden üzen haber..
Ali İnce öldü mü, neden öldü? Yeşilçam'ın emektar isminden üzen haber..
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 13:12
- Güncelleme : 18.08.2021 - 13:14
Yeşilçam'ın emektar isimlerinden birisi olan Ali İnce'den kötü haber geldi.
Çöpçüler Kıralı filmiyle karşımıza çıkan Ali İnce, hayatını kaybetti.
Çöpçüler Kralı filminde, boyacı rolüne hayat veren İnce'nin vefat etmesinin ardından, "Ali İnce kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali İnce öldü mü, neden öldü?" soruları araştırılmaya başlandı.
Peki, "Ali İnce kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali İnce öldü mü, neden öldü?"
ALİ İNCE KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
1959 tarihinde dünyaya gelen Ali İnce, 1977 Yılında Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda’nın kardeşlerinden birini canlandırarak, boyacı rolüne hayat verdi.
Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de rol alan İnci, Orta Direk Şaban filminde karate yapan kişiyi canlandırmıştır.
1984 yapımı Zavallılar filminde kumarbaz, 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde Hasan ve son olarak 1999 yılında Veliler Serdarı filminde çoban karakterlerine hayat vermiştir.
Ali İnce'nin ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, cenazesi, 18 Ağustos Çarşamba günü yani bugün Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.