Ali Khan'ın hayatını ele alan film: Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hint sinemasının ses getiren yapımlarından biri olan Sultan filmi, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan ünlü dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hayatının anlatıldığı yapımda; Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadhg gibi oyuncular rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar'ın oturduğu, yapımcılığını ve senaryosunu Aditya Chopra üstlendiği film 2016 yılında vizyona girdi.

Hint filmlerine ilgi duyanlar, Sultan filmi konusu ve oyuncuları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Ali Khan'ın hayatını anlatan Sultan filminin konusu nedir? İşte Sultan filminin konusu ve oyuncuları...

SULTAN FİLMİ KONUSU

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor.

Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI