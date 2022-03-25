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    • Ali Koç'un 'Aferin' verdiği Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi bikinili pozlarıyla 'Of' dedirtti! 'Yenge cevhermiş'

    Ali Koç'un 'Aferin' verdiği Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi bikinili pozlarıyla 'Of' dedirtti! 'Yenge cevhermiş'

    İmza törenine sevgilisi ile katılan Ferdi Kadıoğlu, herkesim dikkatini çekmişti. Şimdi ise Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medyadan verdiği cesur pozlarıyla dikkati çekmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 19:13
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    Ali Koç'un 'Aferin' verdiği Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi bikinili pozlarıyla 'Of' dedirtti! 'Yenge cevhermiş'

    Fenerbahçe; genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme imzaladı.

    Sözleşmenin imzalanmasının dışında dikkati çeken detaylardan birisi ise Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij oldu.

    Sevgilisi ile törene katılan ve Ali Koç'tan "Aferin" alan Ferdi Kadıoğlu, uzun süre bu nedenden dolayı gündemde kaldı.

    Başarılı futbolcunun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medya üzerinden aktif olan ve bolca fotoğraf paylaşan isimlerden birisi.

    Güzelliği ile dikkatleri oldukça kısa bir süre içerisinde üzerine çeken Sera, paylaştığı karelerle olay oldu.

    Sera Vrij'in sosyal medya üzerinden paylaştığı bikinili kareleri, "Bu ne güzellik" ,  "Yenge tam bir cevhermiş" tarzında yorumlar aldı.

    FERDİ KADIOĞLU'NUN SEVGİLİSİNDEN CESUR KARELER

    Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, güzelliği ve cesur pozlarıyla gündeme damga vurdu. Kadıoğlu'nun sollayan Serra, bikinili kareleri ile fiziğinin ne kadar kusursuz olduğunu ortaya koydu.

    Güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Sera, bu detayları kendisinde de gösteriyor.

    Her karesiyle güzellik ve modanın detaylarına hakim olduğunu gösteren güzel isim, sosyal medyadan bolca iltifat aldı.

    Ali Koç un Aferin verdiği Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Yenge cevhermiş #1

    Ali Koç un Aferin verdiği Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Yenge cevhermiş #2

    Ali Koç un Aferin verdiği Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Yenge cevhermiş #3

    Ali Koç un Aferin verdiği Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Yenge cevhermiş #4

    Ali Koç un Aferin verdiği Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Yenge cevhermiş #5

    Ali Koç un Aferin verdiği Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Yenge cevhermiş #6


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