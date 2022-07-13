'Alın size Bodrum betonu' İrem Derici'nin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı...

Son günlerde konser pozlarını yayınlayan İrem Derici, Bodrum'dan paylaştığı yeni karesiyle gündem yarattı. Derici'nin mavi bluz ile verdiği poz olay yarattı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

Klip ve şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenenler listesine giren Derici, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmayı başarıyor.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi müzisyen sevgilisi Cem Belevi ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

İkinci kez Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici, aldatıldığını öğrendikten sonra eski sevgilisine, "çeyrek popçu" ve "çöp" demişti.

Cem Belevi'nin ünlü şarkıcıyı manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberleri ile magazin gündemi çalkalanmıştı.

İhanetin şokunu atlatan İrem Derici'nin tatil için gittiği Alaçatı'da Eyüp Başar isimli bir gençle yakınlaşmıştı.

Son günlerde özellikle sahne pozlarını paylaşan Derici, sosyal hayatından bir pozunu yayınladı.

İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisinin altına ise şu mesajı yazdı:

"Sürekli sahneye çıkıyorum işkolikler gibi.ALIN SİZE SELFIE, ALIN SİZE BODRUM BETONU!"

Derici'nin göğüs dekolteli pozu ise sosyal medyanın gündemine oturdu.