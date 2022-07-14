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    Alişan, Ceylan'ın ablasının cenazesine katıldı! Ceylan gözyaşlarına boğuldu!

    Kanser tedavisi gören Ceylan'ın ablası hayatını kaybetti.Ünlü türkücü cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamazken yakın arkadaşı Alişan yanında bulundu..
    • 14.07.2022 - 12:53
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    Alişan, Ceylan'ın ablasının cenazesine katıldı! Ceylan gözyaşlarına boğuldu!

    Ünlü türkücü Ceylan ablası Nalan Avcı'yı kaybetti.Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ceylan'ın ablası dün toprağa verildi.

    Cenazede zor anlar yaşayan Ceylan ve annesi gözyaşlarını tutamadı.Ceylan'ın annesi kızının tabutuna sarılırken fenalık geçirdi.

    Alişan, Ceylan ın ablasının cenazesine katıldı! Ceylan gözyaşlarına boğuldu! #1

    Alişan acı gününde Ceylan'ı yanlız bırakmadı

    Ceylan'ın yakın arkadaşı Alişan'ın cenazeye gelmesiyle ikili gözyaşlarına hakim olamadı.Ayakta durmakta zorlanan Ceylan, Alişan'a sarıldı.

    Yakın zamanda kardeşini kaybeden Alişan ve Ceylan uzun süre birbirlerine sarılarak ağladı.

    Alişan, Ceylan ın ablasının cenazesine katıldı! Ceylan gözyaşlarına boğuldu! #2

    Alişan, Ceylan ın ablasının cenazesine katıldı! Ceylan gözyaşlarına boğuldu! #3

    Alişan, Ceylan ın ablasının cenazesine katıldı! Ceylan gözyaşlarına boğuldu! #4

    Alişan, Ceylan ın ablasının cenazesine katıldı! Ceylan gözyaşlarına boğuldu! #5


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