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    • Alişan İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin fotoğrafını paylaştı! "Allah senin belanı versin"

    Alişan İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin fotoğrafını paylaştı! "Allah senin belanı versin"

    Alişan, dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin fotoğrafını paylaşarak tepkisini ortaya koydu..
    • 14.11.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:56
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    Alişan İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin fotoğrafını paylaştı! 'Allah senin belanı versin'

    Ünlü şarkıcı Alişan dün İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Emniyet güçlerimiz tarafından yakalanan teröristin fotoğrafını paylaşan Alişan tepkisini dile getirdi.

    Türkiye'yi yasa boğan hain saldırının faili Emniyet güçlerimizin yoğun çabasıyla kısa sürede yakalandı.

    Alişan instagram hesabından yaptığı paylaşımda teröristin fotoğrafını paylaşarak "Alın size insan kılığına girmiş bir şeytan fotoğrafı.. Allah senin belanı versin" notunu ekledi.

    Alişan İstiklal Caddesi ni kana bulayan teröristin fotoğrafını paylaştı! 'Allah senin belanı versin' #1

    Alişan twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Allah belanızı versin. Allah sizi kahretsin. Terörle korku salmak,terörle birşeyleri yaptırmak isteyen herkesin Allah belasını versin. O masum insanların kanlarında boğulun hepiniz pislikler.." ifadelerine yer verdi..


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