Alişan'dan acı sözler.. Alişan ve Tan Taşçı aynı sahnede!

Konser veren Alişan, Tan Taşçı ile düet yaptıktan sonra, "Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp, geleceklerini iyi planlamam lazım" sözleriyle herkesin yüreğini burktu.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybederken, geçtiğimiz günlerde 40'ı için mezarı başında mevlit okuttu.

Kardeşini hiç unutmayan ve sık sık mezarına giden Alişan, yeğenlerine ise babalık yapmaya başladı.

"Artık 4 çocuğum var" diyen ve her fırsatta yeğenlerinden bahseden Alişan, konserlerine devam ediyor.

Konserinde sahnesine konuk olan Tan Taşçı ile düet yapan Alişan, düetin ardından kısa bir konuşma yaptı ve konsere gelenlere duygusal anlar yaşattı.

"YEĞENLERİM İÇİN.."

Sahnede duygusal anlar yaşayan Alişan'ın yardımına meslektaşı Tan Taşçı yetişti. Tan Taşçı sahneye çıkarak Alişan ile 'Mutlu Ol Yeter' şarkısını seslendirdi.

Gecede konuşan Alişan, ''Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp, geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese.'' dedi.

MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarındaki çiçeklerin fotoğrafını Instagram'dan "40" notuyla yayınladı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki mevlit için, tüm aile bireyleri toplandı. Alişan’ın üzüntüsü yüzünden okunurken, anne ve babası ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Alişan'ın eşi Buse Varol'un ise oldukça bitkin ve yorgun olduğu görüldü.