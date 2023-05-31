Alişan'dan Ali Koç'a istifa çağrısı! "5 senemiz çöp oldu" Dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Fenerbahçeli ünlü isimlerden paylaşımlar yağdı. Şarkıcı Alişan, Twitter hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslendi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu sezonun bitimine 1 hafta kala belli oldu.

Dün Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaraylı taraftarlar kutlama için sokaklara dökülürken ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye başladı.

Uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçeli ünlüler, sosyal medya hesaplarından isyan bayraklarını çekti.

Alişan, Ali Koç'a seslendi

Ünlü şarkıcı Alişan da Twitter hesabından paylaşım yaptı. Şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe için Ali Koç'a istifa çağrısı yaptı.

Alişan, paylaşımında " Yönetim istifa. Ali Koç istifa. Yönetim istifa. Ali Koç istifa. Daha kaç takımın şampiyonluğunu göreceğiz acaba? 5 senemiz çöp oldu gitti. Beceremediniz yüzlerce transfer, yüzmilyonlarca euro... Yazık günah istifa edin gidin..." sözlerine yer verdi.