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Alişan'dan duygulandıran Selçuk Tektaş paylaşımı! 'Seni çok özlüyorum'

Alişan'dan duygulandıran Selçuk Tektaş paylaşımı! 'Seni çok özlüyorum'

Alişan instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla kardeşine olan özlemini her fırsatta gösteriyor.Alişan duygulandıran bir paylaşım yaptı.