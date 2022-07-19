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- Alişan'dan duygulandıran Selçuk Tektaş paylaşımı! 'Seni çok özlüyorum'
Alişan'dan duygulandıran Selçuk Tektaş paylaşımı! 'Seni çok özlüyorum'
Alişan instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla kardeşine olan özlemini her fırsatta gösteriyor.Alişan duygulandıran bir paylaşım yaptı.
- 19.07.2022 - 17:39
- Güncelleme : 19.07.2022 - 17:41
Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz sene koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı bir an olsun unutmuyor.Her fırsatta kardeşini anan Alişan duygusal bir paylaşımda bulundu.
Kardeşini genç yaşta kaybeden Alişan henüz onun yokluğunu alışamadı.Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yürekleri dağladı..
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıldönümüne bir gün kala instagramdan bir mesaj yayınladı.Alişan'ın bu paylaşımı duygulandırdı.İşte Alişan'ın o mesajı..