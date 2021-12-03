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    Alişan'dan sevenlerine büyük müjde! O efsane dizide boy gösterecek...

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü ile zor günler geçiren Alişan, setlere geri döndü. Ünlü türkücü sevenlerinin karşısına çıkmak için gün sayarken, sosyal medya paylaşımları heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 10:14
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    Alişan'dan sevenlerine büyük müjde! O efsane dizide boy gösterecek...

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan ve ailesi, oldukça zor günler geçirdi.

    Alişan kardeşinin yokluğuna alışamazken, sık sık kardeşinin büyük kızı Ceylan ile mezarlık ziyareti yaptı.

    Ünlü türkücüye bu sürede eşi Buse Varol en büyük desteği verirken,  geçtiğimiz günlerde boşanma haberleri çıkmıştı.

    Çift boşanma haberlerini yalanlayarak, evliliklerinde bir sorun olmadığını ve Varol'un yeniden ekranlara döneceğini duyurdu.

    Buse Varol'un hayranları ekrana dönmesini sabırsızlıkla beklerken, eşinden önce Alişan bir sürpriz yaptı.

    ALİŞAN YENİDEN SETLERDE

    TRT ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından sevilen Seksenler dizisi, tüm hızıyla devam ediyor.

    Son olarak kadrosuna Volkan Demirel'in eşini katan Seksenler ekibi, Alişan'ı konuk oyuncu olarak ağırlayacak.

    Ünlü türkücünün hangi karakteri canlandıracağı henüz belli değil. Ancak setten gelen kareler, sevenlerini heyecanlandırdı.

    Alişan dan sevenlerine büyük müjde! O efsane dizide boy gösterecek... #1

    Alişan dan sevenlerine büyük müjde! O efsane dizide boy gösterecek... #2

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