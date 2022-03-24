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    • Alişan'ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli minicik elbisesiyle açıldıkça açıldı! 'Podyuma mı çıkacaksın?'

    Alişan'ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli minicik elbisesiyle açıldıkça açıldı! 'Podyuma mı çıkacaksın?'

    Alişan'ın eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareleri ile beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Herkesin hayran kaldığı Buse, minicik elbisesiyle adeta şov yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 19:11
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    Alişan'ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli minicik elbisesiyle açıldıkça açıldı! 'Podyuma mı çıkacaksın?'

    Türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra zor günler yaşamaya başladı ve yine en büyük destekçisi eşi Buse Varol oldu.

    Selçuk Tektaş'ın çocuklarına babalık yapmaya başlayan ve onları yalnız bırakmayan Alişan, bir ara eşiyle sorunlar yaşamaya başladı.

    Oğlu Burak'ın doğum gününden sonra iplerin koptuğu hatta boşanacakları iddia edilen çift, kısa bir süre önce arayı düzeltti.

    Mutlu olduklarını ve aralarında sorun kalmadığını belirten çift, sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor.

    Sosyal medyayı Alişan'dan daha aktif kullanan Buse Varol, paylaştığı karelerle zaman içerisinde dikkati çekmeye başladı.

    Son olarak dün gece dışarı çıkan ve mini elbisesiyle göz kamaştıran Buse Varol, "Mankenlere taş çıkarırsın" yorumlarını aldı.

    BUSE VAROL GÖZ KAMAŞTIRDI

    Güzelliği ile görenleri etkileyen Buse Varol, mini siyah elbisesi ile adeta şov yaptı. Saçlarına ve makyajına özenen Varol, ayna karşısındaki meşhur pozlarından birisini verdi.

    Leopar desenli topuklu ayakkabıları ve kısacık elbisesiyle görenlerden övgü dolu yorumlar alan Buse, "Bu ne güzellik" yorumlarına neden oldu.

    İŞTE O KARELER

    Alişan ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli minicik elbisesiyle açıldıkça açıldı! Podyuma mı çıkacaksın? #1

    Alişan ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli minicik elbisesiyle açıldıkça açıldı! Podyuma mı çıkacaksın? #2


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