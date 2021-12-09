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    • Alişan'ın eşi Buse Varol'un eski sevgilisi Yasak Elma'nın yıldızı çıktı! İki yıllık aşkın hazin sonu

    Alişan'ın eşi Buse Varol'un eski sevgilisi Yasak Elma'nın yıldızı çıktı! İki yıllık aşkın hazin sonu

    Türkücü Alişan ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Buse Varol, setlere dönmek için gün sayıyor. Son zamanlarda boşanma haberleri ile anılan Varol, eski aşkıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 21:42
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 22:58
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    Alişan'ın eşi Buse Varol'un eski sevgilisi Yasak Elma'nın yıldızı çıktı! İki yıllık aşkın hazin sonu

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan ve ailesi oldukça zor günler geçirdi.

    Ünlü türkücü Alişan'ın bu süreçte en büyük destekçisi iki çocuğunun annesi Buse Varol oldu. Varol eşini yalnız bırakmadı ve onun yanında olduğunu gösterdi.

    Eliz ve Burak adında iki çocuğu olan çift hakkında son zamanlarda boşanma haberleri çıkmaya başladı.

    Bir magazin programına bağlanan Buse Varol, boşanma iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

    Ancak buna rağmen boşanma haberlerinin ardı arkası kesilmezken, Varol'un eski aşkı gündeme geldi.

    Oyuncunun iki yıl aşk yaşadığı kişinin bir dönem Yasak Elma'da boy gösteren meslektaşlarından biri olduğu öğrenildi.

    BUSE VAROL VE CAN NERGİS AŞKI

    Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde oynayan ardından Yasak Elma'da Mert karakterine hayat veren Can Nergis, Buse Varol'un eski sevgilisi çıktı.

    Varol ve Nergis'in iki yıl birlikte olduğu ancak ihanet iddiası nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi.

    Bu ayrılığın ardından Buse Varol ve Alişan nikah masasına otururken, Can Nergis ise Jelena Milosavljevic ile evlendi.

    Alişan ın eşi Buse Varol un eski sevgilisi Yasak Elma nın yıldızı çıktı! İki yıllık aşkın hazin sonu #1

    Alişan ın eşi Buse Varol un eski sevgilisi Yasak Elma nın yıldızı çıktı! İki yıllık aşkın hazin sonu #24Alişan ın eşi Buse Varol un eski sevgilisi Yasak Elma nın yıldızı çıktı! İki yıllık aşkın hazin sonu #3

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