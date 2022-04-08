Alişan'ın eski nişanlısı Eda'nın sere serpe verdiği pozu olay oldu! Fiziğini görenin dili tutuldu.. 'Hooop'

Bir dönem Alişan ile nişanlı olan ve adını bu şekilde daha fazla duyuran Eda Erol'un sosyal medyası mercek altında. Nişanı attıktan sonra değişen Erol'un bazı pozları öne çıkıyor.

Alişan sanat dünyasında "müzmin" bekar" olarak görülüyordu ve her fırsatta evlenmek istediğini belirtiyordu.

Daha önce Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ile nişanlanan Alişan, bu aşkın sonunda hüsrana uğradı.

Sezin Erbil daha sonra evlendi hatta bir kızı bile oldu ancak Alişan uzun bir süre evleneceği kişiyi bulamadı.

Derken Alişan'ın Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la aşk yaşamaya başladığı öğrenildi ve peşine nişan haberi geldi.

İkili aile arasında ama oldukça görkemli bir törenle nişan yüzüklerini takarken, Kasım ayında beklenen evlilik gerçekleşmedi.

Bu ayrılığın ardından Alişan gönlünü aynı dizide rol aldığı Buse Varol'a kaptırdı ve çift hızlıca nikah masasına oturdu.

Alişan'ın bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu dünyaya gelirken, Eda Erol'un adı ise kimseyle anılmadı.

Uzun zamandır yalnız olduğu bilinen Erol, son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ve değişimi ile gündeme geliyor.

Eda Erol göz dolduruyor

1986 yılında dünyaya gelen Eda Erol, ilk ekran deneyimini "46 Yok" isimli yapımla yaşadı. Afyon Kocatepe üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Erol, ilk olarak ise Stajyer Mafya isimli projede rol aldı.

Asıl tanınması Alişan ile nişanlandıktan sonra Erol'un mutluluğu kısa sürdü. Bu mutluluk bitmesine rağmen hala "Alişan'ın eski nişanlısı" olarak akıllarda kalan Erol, tarzı ve değişimi ile ayrıca konuşuluyor.

Alişan'dan ayrıldıktan sonra değişen ve Esra Erol'un stilistiğini yapmaya başlayan Eda Erol, güzelliğine güzellik kattı. Spor yapan ve yüzündeki değişimlerle gündem olan Erol, sosyal medyayı ise aktif kullanan bir isim.

Her anını ve ailesini sosyal medya hesabından paylaşan Erol'un ne zaman evleneceği ise Alişan'dan sonra merak edilen bir diğer konu...