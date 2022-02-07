Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol sosyal medyayı salladı! Yatak pozuyla nefes kesti

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi ve Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol, sosyal medyaya damga vurdu. Sık sık Instagram paylaşımlarıyla gündem olan Eda Erol, bu defa yatak pozuyla adından söz ettirdi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, ünlü şarkıcı Alişan ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili kısa bir süre sonra nişanlanmıştı.

Eda Erol ile nişanlandıktan sonra kameralar karşısına geçen Alişan, mutluluğunu ve aşkını dile getiriyordu.

Ancak bu aşk uzun sürmedi ve evlenecekleri beklenen ünlü çift, bir anda ilişkilerini sonlandırdı.

İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken hayatına kimseyi almayan Eda Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor.

YATAK POZUYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Eda Erol, bu defa yatak pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Mini şortuyla poz veren Erol, paylaşımına ''Pijama bere ev kombini. O değil de odamla uyumum'' notunu düştü.

36 yaşındaki Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Stajyer Mafya filminde kamera karşısına geçen Erol, 46 yok Olan dizisinde de oynadı.