Alişan'ın nikahtan döndüğü Esra Erol'un kardeşi Eda, sosyal medyayı yıktı! Bikinili pozları...

Alişan'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmayan Eda Erol, sosyal medyanın en aktif isimlerinden. Sık sık fotoğraf paylaşan Erol, bikinili pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Uzun bir süre yalnız kalan Alişan, Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile aşk yaşamaya başlamış ve bu ilişki evliliğe kadar gitmişti.

Sık sık el ele görüntülenen ve aşklarını nişanla taçlandıran ikili, magazin basını tarafından ilgiyle takip edildi.

Eda Erol ile nişanlandıktan sonra kameraların karşısına geçen Alişan, mutluluğunu ve aşkını dile getiriyordu.

Ancak bu aşk uzun sürmedi ve nişanlı olan çift evliliğe kısa bir süre kala aşklarını sonlandırdı.

İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken hayatına kimseyi almayan Eda Erol, sosyal medyada nefes kesen kareler paylaşıyor.

EDA EROL'A AYRILIK YARADI

Eda Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor. Erol, bu defa bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Erol, ayrılığın ardından bir hayli değişti. Özel hayatında yalnız olduğu bilinen Eda Erol, paylaşımları ve güzelliği ile takipçilerinden tam not aldı.