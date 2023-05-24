Alişan'ın oğlu ile verdiği pozlara yorum yağdı: 'Hangimiz daha tarz olmuşuz' Alişan oğlu Burak ile verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler..

Ünlü şarkıcı Alişan sosyal medya hesabından oğlu Burak ile pozlarını paylaştı. Alişan'ın bu paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı.

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen Alişan'ın Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

46 yaşında olan Alişan sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Oğlu Burak ile poz veren Alişan'ın "Hangimiz daha tarz olmuşuz sizce? Bence ben biraz öndeyim" notuyla paylaştığı kareler sosyal medyada gündem oldu.

Alişan'ın bu paylaşımına Demet Akalın, Çağla Şikel ve Ebru Destan gibi ünlü isimler yorum yaptı.

İşte Alişan ve oğlu Burak..