Alişan'ın yengesi Merve Tektaş'tan Selçuk Tektaş'a duygusal mesaj: "Keşkelerle beni bıraktın…" Alişan'ın yengesi Merve Tektaş 2021 yılında hayatını kaybeden eşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Merve Tektaş sosyal medya hesabından eşiyle olan fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir not yazdı..

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 21 Temmuz 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Selçuk Tektaş'ın vefatı Alişan ve ailesine büyük bir üzüntü yaşattı. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın acısı ise hala dinmedi.

Merve tektaş dün Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Selçuk Tektaş'ın doğum günü olan 12 Mayıs'ta duygusal bir paylaşım yapan Merve Tektaş takipçilerini duygulandırdı.

Merve Tektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Çok özel bir gün 12 Mayıs çok, öyle bir yürek doğmuş ki yaşamayan anlayamaz, tanımayan bilemez ama ben çok şanslıyım ki o koca yürekli adam benim hayat arkadaşım, kocam, çocuklarımın babası olmuş. Kimse son fotoğraf olduğunu, son yemek olduğunu, son bakış olduğunu bilmeden yaşıyor eksik olmak ve tarifi mümkün olmayan boşluğu anlatmak çok zor… İyiki doğmuşsun benim canım Selçuğum keşkelerle beni bıraktın… Çok zor be Selçuğum ama Mervoşun seni hiç bırakmayacak seni çok seviyorum ve her zaman söylüyorum ve söyleyeceğim herşey için çok teşekkür ederim"