Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtınalar estirmişti! Yeşim Büber'in son hali ağızları açık bıraktı

Başrolünde şarkıcı Alişan'ın yer aldığı Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan Yeşim Büber'in değişimi herkesi şaşırttı. İşte 13 yıldır ailesiyle birlikte tekneden yaşayan Yeşim Büber'in son hali...

1998-2002 yılları arasında yayınlanan ve bir anda geniş kitlelerce takip edilmeye başlayan "Aynalı Tahir" dizisi, günümüzde bile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başrolünde şarkıcı Alişan'ın yer aldığı Aynalı Tahir dizisi, aynı zamanda Yeşim Büber'in de büyük bir üne kavuşmasını sağlamıştı.

Dizide hayat verdiği Sedef karakteriyle akıllara kazınan Yeşim Büber, bu zamana kadar pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Ancak Büber, tüm bu şan ve şöhreti elinin tersiyle itip eşi ve çocuklarıyla kendini Maldivler'e attı.

2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenen ve ikiz çocukları olan Yeşim Büber, yaklaşık 14 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor.

DEĞİŞİMİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Büber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

43 yaşındaki oyuncunun ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti.

İşte değişimi ile dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...











