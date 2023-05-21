Alita: Savaş Meleği filmi bakın nasıl çekildi! Kamera arkası görüntüleri "yok artık" dedirtti Ünlü yönetmen James Cameron'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği bilim kurgu ve aksiyon filmi olan Alita: Savaş Meleği bu akşam izleyici ile buluşacak. Peki filmin nasıl çekildiğini biliyor muydunuz? Kamera arkası görüntülerine inanamayacaksınız.

2019 yapımı bilim kurgu ve aksiyon filmi olan Alita: Savaş Meleği bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez’in oturduğu Alita filminin senaryosunu ise James Cameron ve Laeta Kalogridis üstlendi. Çıktığı dönemde gişe rekorları kıran Alita: Savaş Meleği'nin başrollerinde ise Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez gibi başarılı isimler yer alıyor. Sayborg olan genç Alita’nın kim olduğunu ve nereden geldiğini bilmediği bir gelecekte uyanmasıyla karşılaşacağı olayları konu alıyor. Kamera arkası şaşırttı Sahneleriyle izleyicileri büyüleyen Alita: Savaş Meleği filminin kamera arkası görenleri şaşkına çeviriyor. Yüzünde siyah noktalar bulunan ve siyah bir tulum giyen Rosa Salazar ekranda Sayborg Alita'yı canlandırıyor ve muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor.