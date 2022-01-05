Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar büyüdü! Bir dönemin çocuk yıldızı bakın şimdi ne halde

Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar büyüdü! Bir dönemin çocuk yıldızı bakın şimdi ne halde

Bir döneme damgasını vuran Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu. İşte dizide sevimli halleri ile dikkati çeken Ayberk Koçar'ın son hali...

2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aliye dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aliye dizisi, günümüzde bile birçok kişinin hafızasında yer alıyor.

Aliye dizisinde hayat verdiği Arda karakteriyle hafızalara kazınan Ayberk Koçar, o dönemde çok küçük bir yaşta olmasına rağmen başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Dizide rol aldığı sırada henüz 4 yaşında olan ve sevimli halleri ile dikkatleri üzerine çeken Ayberk Koçar, artık büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.

DEĞİŞİMİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Yıllar önce "Çocuklarım olmadan asla" sloganıyla ekrana gelen Aliye dizisinin çocuk yıldızı Ayberk Koçar, seneler sonra ortaya çıktı.

Şimdilerde 21 yaşında bir delikanlı olan Ayberk Koçar'ın son halini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aliye dizisinin ardından ''Pulsar'', ''Son Osmanlı Yandım Ali'', ''Benim Hala Umudum Var'' ve 'Hayde Bre'' gibi yapımlarda rol alan Koçar, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Instagram hesabı bulunmayan Koçar, yalnızca Twitter kullanıyor. Ancak bu hesabı da aktif bir şekilde kullanmıyor.

Aliye'nin küçük Arda'sı Ayberk Koçar'ın son hali...