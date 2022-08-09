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    Alman medyası yolsuzluk haberiyle sarsıldı

    Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları üzerine Alman devletinin birinci televizyon kanalı ARD ve Berlin-Brandenburg Radyo kurumu (RBB) Müdürü Patricia Schlesinger istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:21
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    Alman medyası yolsuzluk haberiyle sarsıldı

    Almanya'da medyanın en tepe kuruluşu olarak nitelendirilen televizyon kanalı ARD'de yolsuzluk skandalı yaşanıyor.

    Devlet televizyonu olan ARD’nin başındaki 61 yaşındaki Patricia Schlesinger’in; adam kayırdığı, tanıdıklarını göreve getirdiği ve vergi mükelleflerinin parasıyla lüks harcamalar yaptığı iddiaları ülke gündemine bomba gibi düştü.

    Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları istifayı getirdi

    Schlesinger, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları üzerine görevinden istifa etti.

    İstifa sonrası olayın yankıları sürerken, Patricia Schlesinger’in 658 bin 112 euro ile makam odasını yenilettiği ortaya çıktı.

    Schlesinge, makam odasına lüks masaj koltuğu, nadide çiçekler ve en pahalı parkeleri aldı.

    Soruşturma başlatıldı

    Ortaya çıkanların ardından Berlin Savcılığı, Patricia Schlesinger’e yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı.

    Alman medyası yolsuzluk haberiyle sarsıldı #1


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