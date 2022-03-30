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Almanya'da grafiti sanatçısı Will Smith'in tokadını çizdi

Almanya'da grafiti sanatçısı Will Smith'in tokadını çizdi

Televizyon tarihinin en ilginç olaylarından birine Chris Rock'a attığı tokatla imza atan Will Smith'in o anları Almanya'da grafiti sanatçısı tarafından duvara işlendi.