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    Almanya'da grafiti sanatçısı Will Smith'in tokadını çizdi

    Televizyon tarihinin en ilginç olaylarından birine Chris Rock'a attığı tokatla imza atan Will Smith'in o anları Almanya'da grafiti sanatçısı tarafından duvara işlendi.
    • AA
    • 30.03.2022 - 14:05
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    Almanya'da grafiti sanatçısı Will Smith'in tokadını çizdi

    Televizyon tarihinin en sansastonal olaylarından biri geçtiğimiz günlerde Dolby Tiyatrosu'nda yaşandı.

    Ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında tokat atmasının yankıları sürüyor.

    Olay almanya'da da gündemde...

    Almanya'nın başkenti Berlin'de, bulunan Mauer Park bölgesinde birçok duvar resmi ve grafiti sokakları süslüyor.

    Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles, rumuz ismiyle EME Freethinker'in Berlin sokaklarındaki duvarlara çizdiği grafitilerde gündemdeki olayları konu alıyor.

    WILL SMITH'İN TOKADINI ÇİZDİ

    Sanatçı Artiles, son yaptığı çalışmasında, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 94. Oscar Ödül töreninde En iyi film ödülünü "CODA"nın kazandığı geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında tokat atmasını çizdi.

    SOSYAL MEDYA HAYATI VS GERÇEK HAYAT

    Grafitide tokadı yiyen Chris Rock'un üzerinde "Benim fantastik sosyal medya hayatım", tokadı atan Will Smith'in üzerinde ise "Gerçek hayat" yazısı dikkat çekti.

    Söz konusu çizim beğeni toplarken, çizimi görenler bol bol fotoğraf çekti.

    Almanya da grafiti sanatçısı Will Smith in tokadını çizdi #1

    Almanya da grafiti sanatçısı Will Smith in tokadını çizdi #2

    Almanya da grafiti sanatçısı Will Smith in tokadını çizdi #3

    Almanya da grafiti sanatçısı Will Smith in tokadını çizdi #4

    Almanya da grafiti sanatçısı Will Smith in tokadını çizdi #5

    Almanya da grafiti sanatçısı Will Smith in tokadını çizdi #6

    Almanya da grafiti sanatçısı Will Smith in tokadını çizdi #7

    Almanya da grafiti sanatçısı Will Smith in tokadını çizdi #8


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