Alp Arslan'dan Savaşçı'nın yıldızına bomba teklif! Barış Arduç'a rakip olacak

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı TRT'nin Akli Film imzalı dizisi Alp Arslan'da Romen Diyojen rolü için Savaşçı'nın yıldızına teklif götürüldüğü iddia edildi.

Geçen sezon TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve reyting rekorları kıran dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, pazartesi akşamlarına damga vurmuştu.

Yapımını Akli Film'in üstlendiği dizinin devamı niteliğinde çekilen Alp Arslan dizisinin de aynı etkiyi yaratması bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturacağı ve başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı dizinin eylül başı sete çıkması planlanıyor.

SARP LEVENDOĞLU 'ROMEN DİYOJEN' ROLÜNE HAYAT VERECEK

Dizide Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alp Arslan'ın karşına çıkan ve başarısız olunca tahttan indirilen Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i kimin canlandıracağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü tarihsel karakteri, 5 sezon boyunca Eskişehir'de zor şartlarda çekilen ''Savaşçı'' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Sarp Levendoğlu'nun hayat verecek.

Ünlü oyuncunun adı bu sezon eski eşi Birce Akalay'ın da kadrosuna katıldığı ''Son Yaz'' dizisiyla anılmış ancak Levendoğlu, karakterin etkisiz kaldığını düşünüp projeye başlamadan ayrılmıştı.