Alp Kırşan ile Çağla Şıkel arasındaki gerçek 'Vay be' dedirtti! Duyan kulaklarına inanamıyor...

Ünlü sunuculardan ve oyunculardan birisi olan ancak şimdilerde ekranlardan uzak duran Alp Kırşan, Çağla Şıkel'le aynı dizide yer aldı. İkilinin yan yana olan sahneleri herkesi şaşırttı.

31 Temmuz 2004 ile 23 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi, Balat sokaklarında çekildi.

3 sezondan oluşan dizi 119. bölümü ile ekranlara ekranlara veda ederken, efsane bir yapım olarak yıllar sonra konuşulmaya ve anılmaya başlandı.

Yayınlandığı dönem gülme krizlerine sokan dizinin başrollerinde; Melek Baykal Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Bu isimlerin dışında da dizinin kadrosu oldukça geniş olurken, sık sık birçok oyuncu konuk olarak çekimlere dahil oldu.

Bu konuk olan isimlerden birisi Aşk-ı Memnu dizisinde Nihat karakterine hayat veren İlker Kızmaz, diğer ise Alp Kırşan oldu.

Cennet Mahallesi'nin 78. bölümde kadroya konuk oyuncu olarak dahil olan Alp Kırşan, yakışıklılığı ile dikkati çekti.

Oyuncu; Çağla Şıkel'in canlandırdığı Sultan karakterine aşık olan ancak umduğu karşılığı bulamayan Mert'e hayat verdi.

ALP KIRŞAN'IN CENNET MAHALLESİ ZAMANLARI

Sultan'ın dans öğretmeye gittiği kadınlardan birisinin oğlu olan Mert, onca çabasına rağmen aşkına karşılık bulamadı.

Her fırsatta Ferhat'a aşık olduğunu söyleyen Sultan karşısında çaresiz kalan mert, bir süre sonra pes etti.

Dizinin 78. bölümünde görülmeye başlayan Alp Kırşan'ın oldukça genç ve yakışıklı olduğu göz çarpıyor.

Güzel oyuncu Çağla Şıkel ile birlikte karşılıklı oynayan Alp Kışan, bu rolünden haberdar olmayan hayranlarını ise bir hayli şaşırttı.

Kısa bir rolde olmasına rağmen Cennet Mahallesi'nde yer alan Alp Kırşan, şimdilerde herhangi bir dizi projesinde gözükmüyor.