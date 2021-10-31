Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm ön izleme: Yardım et, kurtar beni!

Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm ön izleme: Yardım et, kurtar beni!

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 1. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Tanıtıma, ''Yardım et, kurtar beni!'' sözleri damga vurdu.

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 1. bölümünden ön izleme yayınlandı.

Tarih tutkunlarının merakla beklediği dizide, Barış Arduç'un hayat verdiği Alparslan ile Fahriye Evcen'in hayat verdiği Akça Hatun, ilk kez karşılaştı.

Düştüğü kuyudan çıkmak için Alparslan'dan yardım isteyen Akça Hatun'un, ''Yardım et, kurtar beni!'' sözleri ise tanıtıma damga vurdu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 1. bölüm ön izlemesi...

Alparslan: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Ön İzleme VİDEO